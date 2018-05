Le decisioni arbitrali in Inter-Juventus hanno colpito l’Italia "pallonara" e hanno fatto storcere il naso al fotografo Oliviero Toscani. Ospite di Radio24 ha dichiarato: "La Juventus mi fa un po' pena, devono vincere aiuti. Vincere gli scudetti in questo modo non è appagante a livello sportivo. Tanti campioni se ne sono andati e ora so perché. Non si tratta di un furto vogliono vincere comunque senza fare gli sportivi, senza confrontarsi ad armi pari. Una mentalità mafiosa per arrivare a qualcosa non attraverso la strada normale ma attraverso scorciatoie. Avete presente le processioni al Sud? Quando le persone arrivano davanti alle abitazioni del capomafia per rendergli omaggio? Gli arbitri fanno la stessa cosa con i bianconeri. Dite che l’ultima partita con l’Inter non l'hanno rubata? Sono famosi, lo sanno tutti e mi fanno anche un po' ridere”. Dichiarazioni che stanno sollevando molte polemiche.