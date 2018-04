Hamilton vince a Baku e diventa leader mondiale

La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il Gp dell’Azerbaigian al termine di una gara segnata da ripetuti ingressi della safety car sul circuito di Baku. Seconda la Ferrari di Kimi Raikkonen, che a due giri dal traguardo ha superato il compagno di scuderia, Sebastian Vettel, che ha chiuso quarto una gara da dimenticare. Il tedesco era partito in pole, poi si è trovato a inseguire Hamilton, e sul finale ha sbagliato un tentativo di sorpasso dell’inglese per ritrovarsi così superato da Raikkonen. Al terzo posto la Force India di Perez. Hamilton è adesso primo nella classifica del mondiale con 70 punti, quattro in più di Vettel. In un Gp caotico, si sono susseguiti colpi di scena fino all’ultimo: nella fasi conclusive, Valtteri Bottas che sembrava intenzionato a conquistare il podio se non la vittoria, è stato tradito dallo scoppio di un pneumatico. Durante la corsa, si è vista anche una collissione tra le due Red Bull, mentre Daniel Ricciardo e Max Verstappen lottavano per il quarto posto: l’incidente ha costretto entrambi al ritiro.