Champions, il Real vince il primo round col Bayern

Il Real Madrid vince 2-1 in casa del Bayern Monaco nella gara d’andata della semifinale di Champions League. Kimmich porta in vantaggio i tedeschi al 28’ prima del pareggio di Marcelo al 44’. Nella ripresa è Asensio al 12’ a segnare il gol vittoria. La gara di ritorno è in programma il 1 maggio al Santiago Bernabeu.