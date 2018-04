Lazio, Inzaghi in ansia per Parolo

Domani pomeriggio partirà l'operazione Torino dove la Lazio sarà seguita da almeno mille tifosi (biglietti in vendita a 20 euro per il settore ospiti). Inzaghi ritrova la squadra dopo due giorni di meritato riposo e attende novità da Marco Parolo uscito dopo soli venti minuti della gara contro la Sampdoria per un problema all'inguine. Ancora non sono stati eseguiti i controlli di rito ma non c'è ottimismo per domenica (la gara sarà il posticipo delle 20.45) più probabile il rientro il 6 maggio contro l'Atalanta. Da valutare anche le condizioni di Patric mentre il resto della rosa sta bene. Torneranno a disposizione Murgia e Luis Alberto che hanno saltato la partita contro la Sampdoria mentre Lucas Leiva è entrato in diffida insieme con Immobile, Luiz Felipe e Bastos: occhio al prossimo giallo.