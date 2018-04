Valentino Rossi: felice di correre ad Austin

Mettersi alle spalle polemiche e tensioni, concentrarsi solo sul prossimo weekend e cercare di ottenere il meglio dalla sua Yamaha. Con questo spirito Valentino Rossi si appresta a vivere il terzo appuntamento del Mondiale in programma ad Austin. Una gara che arriva due settimane dopo il caldo Gp argentino che per il «Dottore» si è chiuso negativamente dopo lo scontro con il pilota della Repsol Honda e rivale di sempre, Marc Marquez. Il nove volte campione del team Movistar Yamaha è costretto a rincorrere in campionato per colmare, su un tracciato poco adatto alla sua M1, quei 22 punti che lo staccano dalla vetta. «Dopo una gara complicata come quella in Argentina, torniamo in pista e questo è importante - ha spiegato Valentino Rossi -. Abbiamo da lavorare per migliorare le prestazioni della nostra M1 e ogni sessione sarà cruciale. La pista texana è molto impegnativa, per me e per le caratteristiche della nostra moto. Ma proprio per questa ragione dobbiamo impegnarci a fondo per raggiungere il miglior livello e fare progressi dal primo giorno di libere. Ho fiducia, tutto può accadere in Texas. Non è stato un grande inizio di stagione, spero di fare una buona gara e sicuramente darò il massimo». Domani Rossi è atteso in conferenza stampa, parlerà anche Marc Marquez ma in orari diversi e c’è da scommettere che l’argomento principale sarà quanto accaduto in Argentina. Ad Austin, ovviamente, anche Maverick Vinales, compagno di team di Valentino Rossi che si concentra sulla sua gara e sulla pista texana. Quinto in Argentina e quarto in classifica generale, lo spagnolo è consapevole che ci sono tanti progressi da fare: «arriviamo ad Austin sapendo che c’è da lavorare per migliorare la moto, siamo arrivati al terzo Gran Premio e non possiamo permetterci errori. Dobbiamo lottare per la vittoria con tutte le nostre forze. Non ho un buon ricordo del Gp dello scorso anno, perchè sfortunatamente sono caduto all’inizio della gara, quindi quest’anno voglio essere in grado di rimanere in testa per tutta la gara e chiudere sul podio. Mi piace molto il circuito, cercherò di dare il 100% e di godermi il GP il più possibile».