Rosberg torna in pista con una Formula E

Nico Rosberg torna in pista e lo fa alla guida di una Formula E. Il tedesco ex campione del mondo di Formula 1 con la Mercedes correrà all'ABB FIA Formula E Championship di Berlino in una dimostrazione al pubblico e agli investitori della Gen2, la nuova monoposto elettrica che sarà protagonista della prossima stagione.

Rosberg così mostrerà all'aeroporto di Tempelhof Airport il 19 maggio la nuova generazione di supercar pulite portando al massimo la Gen2 sulla pista tedesca in uno show che precederà l'E-Prix vero e proprio. Un movimento, quello della Formula E, in cui il campione tedesco crede molto: Rosberg, infatti, ha confermato il suo impegno non solo come testimonial ma anche come investitore a lungo termine. Mentre Roma si prepara al suo primo gran premio di Formula E, il futuro è sempre più elettrico.