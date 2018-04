Formula E, a Roma è febbre Gp: hotel pieni e nuovi biglietti

Sale la "febbre" per il primo Gp di Formula E della Capitale, competizione riservata alle monoposto elettriche che si correrà sabato 14 aprile sul circuito cittadino dell'Eur. Gli alberghi della zona interessata dalla competizione risultano al completo per il weekend. "Le previsioni per gli hotel della zona sono buone, perché in questi giorni ci sono già le persone addette all'allestimento del circuito mentre nei prossimi giorni arriveranno anche i piloti con i loro staff e una parte del pubblico che viene da fuori Roma", spiega il presidente della Federalberghi cittadina Giuseppe Roscioli. "Roma ha bisogno di grandi eventi come questo - aggiunge - speriamo che la gara si consolidi e venga ripetuta nei prossimi anni".

Oggi intanto gli organizzatori dell'evento, vista la richiesta di biglietti - i 30 mila posti a disposizione sono andati subito esauriti nei mesi scorsi - dopo un controllo di sicurezza hanno riaperto per una giornata le iscrizioni per mettere a disposizione alcuni nuovi ticket di accesso al circuito.Proseguono intanto i preparativi nella zona dell'Eur, a partire da ieri è aumentato il numero di chiusure stradali e divieti di sosta per consentire l’allestimento del circuito, tra posizionamento degli spalti e delle paratie di sicurezza per le monoposto e gli spettatori. Nell'area vip sabato sono attesi politici, campioni dello sport e artisti, viene data per certa la presenza dell’ex campione di motociclismo Max Biaggi.