Coppa Davis, Bolelli-Fognini ko l'Italia perde il doppio

L’Italia è in svantaggio per 2-1 contro la Francia dopo la seconda giornata della sfida di Coppa Davis, valida per i quarti di finale del World Group 2018 in corso sulla terra rossa di Valletta Cambiaso, a Genova. Il doppio ha visto la coppia francese Pierre-Hugues Herbert-Nicolas Mahut imporsi per 6-4 6-3 6-1, in un’ora e 54 minuti di gioco, su quella azzurra Simone Bolelli-Fabio Fognini. Il servizio l’ha fatta da padrone nel primo set per nove giochi, però sul 5-4 è stato Bolelli a concedere le prime palle break dell’incontro, al contempo anche set point: il bolognese ha annullato la prima, ma un diritto anomalo di Herbert ha fruttato il 6-4 ai Bleus.

Nonostante l’incitamento del pubblico (sulle tribune anche qualche tifoso d’eccezione, come Antonio Cassano con la moglie Carolina Marcialis e l’ex rossoblù Domenico Criscito, oggi allo Zenit San Pietroburgo) la coppia tricolore ha accusato il colpo e si è disunita: in avvio di seconda frazione è stato Fognini a cedere a zero la battuta (0-2) e i francesi, molto concreti e continui nei loro turni di servizio, sono saliti 3-0. Poi Bolelli si è di nuovo fatto brekkare (0-4, dopo aver mancato una chance per l’1-3) per quello che è stato il sesto gioco consecutivo per la coppia transalpina, ex numero uno di specialità e vincitrice di due Slam (Wimbledon e US Open) e 11 titoli nel circuito. Gli azzurri hanno recuperato uno dei due break (1-4) grazie a un doppio fallo di Mahut, ma il ligure ha perso ancora a zero il servizio consentendo ad Herbert di andare a battere per il secondo set.

Come già in precedenza il francese si è fatto brekkare (doppio fallo sul 30-40), il duo italiano ha accorciato fino al 3-5 ma non ha tremato Mahut, che con una pregevole demi-volèe di diritto ha portato il team di Yannick Noah avanti di due set. E anche la terza partita si è aperta con un break incassato dal binomio italiano: un errore gratuito di diritto e un doppio fallo di Fognini, dopo una risposta sulla riga di Herbert (con correzione dell’arbitro di sedia Mariana Veljovic), hanno regalato l’1-0 ai francesi. I quali poi hanno bissato il break e senza più voltarsi indietro hanno accelerato verso il successo (6-1), prendendosi la rivincita per la finale degli Australian Open 2015 sui due azzurri, che incassano il quarto ko in Davis su dieci match disputati. Domani, domenica (inizio ore 11.30), gli ultimi due singolari: la sfida tra i due numeri uno dei rispettivi team, Fabio Fognini e Lucas Pouille, e in chiusura quella tra i numeri due, Andreas Seppi e Jeremy Chardy. Venerdì Lucas Pouille aveva sconfitto in cinque set, per 6-3 6-2 4-6 3-6 6-1, dopo una battaglia di due ore e 50 minuti, Andreas Seppi mentre Fabio Fognini aveva battuto per 6-7(6) 6-2 6-2 6-3, dopo tre ore e 33 minuti, Jeremy Chardy.