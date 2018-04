Nicchi: arbitri minacciati e portati in tribunale

«Nella sede dell’Aia sono arrivati plichi con pallottole indirizzati al sottoscritto, al vicepresidente e a Rizzoli: abbiamo informato la Digos e il Viminale». Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi nella conferenza stampa convocata a Roma. «Ci sono tesserati della Federcalcio che parlano di malafede della classe arbitrale: non ho sentito una parola da parte di nessuno - ha dichiarato Nicchi - Un giornalista ha anche dichiarato in una trasmissione: ’In guerra si va sparando, bisogna sparare agli arbitrì. Lo abbiamo denunciato e seguiremo gli sviluppi della vicenda, ma a seguito di questo episodio abbiamo ricevuto plichi con pallottole». E ancora: "L'arbitro Di Bello, che ieri ha arbitrato benissimo Milan-Inter, dovrà comparire in tribunale davanti al giudice di pace. Per non aver dato un calcio di rigore è stato convocato dall’associazione dei consumatori: questa è una cosa gravissima». Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi commentando la citazione in giudizio avanzata da undici tifosi della Lazio nei confronti degli arbitri Giacomelli e Di Bello per le decisioni adottate durante la sfida dello scorso dicembre contro il Torino. «Vi risulta che un giocatore di Serie A, oppure Ronaldo o Messi vengano convocati da un tribunale? È una cosa gravissima - ha sottolineato Nicchi nella conferenza stampa convocata a Roma - Come facciamo a mandare ad arbitrare un ragazzo sapendo che potrebbe subire questa sorte? Tra l’altro di recente si sono tenuti anche sit-in e non c’è stata una parola da parte di nessuno»