Linkem-Hellas Verona, i nuovi partner puntano sui campioni di domani

Hellas Verona FC e Linkem SpA, operatore leader nella fornitura di servizi internet a banda larga e ultralarga senza fili, annunciano una collaborazione che si avvierà nella stagione in corso e che proseguirà per tutta la prossima stagione 2018/19. Francesco Sortino, Chief Marketing Officer di Linkem, dichiara: “Siamo entusiasti di poter annunciare questa partnership, attraverso la quale Linkem si impegna a investire in un progetto in grado di valorizzare i giovani talenti calcistici del territorio veronese. È infatti parte del nostro DNA guardare sempre al futuro e costruire connessioni tra luoghi e persone attraverso la rete: non a caso il nome Linkem deriva dalla fusione di due parole inglesi “link” e “them” che esprimono proprio il concetto di collegamento e relazione. Il connubio con l’Hellas Verona FC, costruito sulla scia della partnership di successo avviata con l’AS Roma nel 2017, si fonda sulla nostra volontà di proseguire a investire su questo modello virtuoso che genera valore sia nel mondo dello sport, accompagniamo infatti la crescita dei giovani campioni del futuro, sia sul territorio a livello locale”.

Marco Sorosina, Head of Sales and Partnerships di Hellas Verona FC: “Siamo onorati di poter condividere il nostro cammino di crescita con un partner di primissimo livello come Linkem. L’enorme potenzialità dell’Hellas Verona e di Verona è testimoniata proprio dal fatto che un’azienda leader nazionale nel settore telecomunicazioni, soprattutto con riferimento agli aspetti riguardanti giovani, famiglie, istruzione e sport, decida di abbracciare un progetto territoriale. Insieme a Linkem, oltre ad una comune visione futura, vogliamo focalizzarci sugli aspetti più innovativi della partnership, che coinvolgeranno i tifosi offrendo loro numerose opportunità di interazione con il club e altrettanti vantaggi legati a promozioni a loro dedicate”.

Con la qualifica di “Partner of the Future Hellas Verona FC”, Linkem si associa non solo al club calcistico, ma anche e soprattutto alla sua rosa di giovani talenti. Questo concept aderisce perfettamente alla filosofia e alla visione di Linkem: un’azienda giovane, l’età media dei dipendenti è infatti di 33 anni, che guarda al futuro per esserne protagonista.