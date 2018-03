Gaetano Miccichè è il nuovo presidente della Lega di Serie A.L'Assemblea dei presidenti lo ha eletto all'unanimità.

Palermitano, classe 1950, Gaetano Miccichè è stato eletto oggi a Milano all'unanimità dai club della massima serie. Fratello di Gianfranco, già presidente dell'Assemblea regionale siciliana e più volte ministro, Miccichè si laurea in giurisprudenza nel 1984. La sua carriera professionale è iniziata nel febbraio del 1971 presso la Cassa Centrale di Risparmio delle Province Siciliane raggiungendo la carica di Responsabile della Clientela Corporate. Dopo aver conseguito un master in business administration alla Bocconi di Milano nel 1989 è nominato direttore centrale Finanza di Rodriquez S.p.A., società leader mondiale nel settore della navigazione veloce. Nel novembre 1992 ha assunto la carica di direttore generale e successivamente quella di Liquidatore Delegato della Gerolimich-Unione Manifatture. Nel gennaio 1996 è stato nominato direttore generale di Santa Valeria S.p.A. Nell'ottobre 1997 diventa amministratore delegato e direttore generale di Olcese S.p.A. Nel giugno 2002 entra in Banca Intesa.

Membro del Consiglio di RCS S.p.A., dell'Associazione bancaria italiana (Abi) e del Comitato scientifico del Politecnico di Milano, il 31 maggio 2013 Miccichè è stato nominato cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Presidente di Banca Imi da aprile 2016, precedentemente è stato direttore generale e membro del Consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo. Responsabile della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo da gennaio 2007 ad aprile 2016 e amministratore delegato di Banca Imi da ottobre 2007 a marzo 2015.