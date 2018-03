Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio del Qatar, la gara inaugurale del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha preceduto la Honda Hrc di Marc Marquez, secondo al termine di un avvincente duello. Sul podio anche Valentino Rossi, che ha chiuso a sette decimi dal forlivese.

Il campione del mondo in carica ha cercato di superare Dovizioso nel corso dell'ultimo giro, ma il pilota italiano nel gioco degli incroci si è ritrovato davanti sul rettilineo finale conquistando la nona vittoria in carriera nella classe regina. Quarto Cal Crutchlow, buon quinto posto per Danilo Petrucci con la Ducati Prama. Sesto Maverick Vinales con l'altra Yamaha, in risalita dopo una partenza difficile. Ottavo Johann Zarco, scattato dalla pole position e in testa per tre quarti della gara prima di cedere negli ultimissimi giri. Nella top ten anche Andrea Iannone, nono con la Suzuki.

"Una gara perfetta in un weekend perfetto", ha detto Andrea Dovizioso. "Abbiamo lavorato molto bene, come mi aspettavo ci sono stati parecchi piloti veloci in gara - ha aggiunto il pilota della Ducati - Siamo partiti molto male però ho mantenuto la calma, ho recuperato lentamente cercando di preservare le gomme. Ho spinto alla fine ma come sempre con Marc è stato molto difficile, soprattutto all'ultimo giro. Però sono riuscito a batterlo ancora una volta e sono molto contento. Dopo due secondi posti dovevamo vincere qui, abbiamo lavorato benissimo durante i test invernali e questo è molto importante".

"So che Marc e Dovizioso sono più veloci in questo momento e hanno qualcosa in più rispetto agli altri. Sono molto contento, mi aspettavo di più rispetto all'anno scorso perché con la moto di quest'anno mi sento meglio", ha detto Valentino Rossi commentando il terzo posto ottenuto nel Gran Premio del Qatar. "Quando Dovi è andato davanti ho cercato di dare il 120% per stare con loro - ha aggiunto - Mi sono divertito tantissimo, grazie al team, ora cerchiamo di continuare così".