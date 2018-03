L'Italia ci crede fino all'ultimo ma è cucchiaio di legno

L'Italia perde di misura contro la Scozia e non riesce ad evitare il terzo cucchiaio di legno di fila nel 6 Nazioni di rugby. Gli azzurri lottano ad armi pari ma devono arrendersi per 29-27.

La beffa per la squadra di Conor O'Shea si è materializzata nel finale: decisivo il calcio piazzato di Laidlaw al 78' dopo quello di Allan che tre minuti prima aveva riportato davanti l'Italia. Per gli azzurri è il 17° k.o. consecutivo nel torneo.

Primo tempo Grande carattere degli Azzurri che muovono subito il tabellino al 3’ con un calcio di punizione trasformato da Tommaso Allan. Successivamente è la Scozia a salire in cattedra con la meta del tallonatore Fraser Brown, ma quattro minuti più tardi l’Italrugby trova la segnatura del sorpasso con la splendida azione personale del mediano d’apertura e man of the match di giornata Tommaso Allan. Alla fine del primo quarto è ancora il XV di Conor O’Shea ad andare in meta, questa volta con Matteo Minozzi che raccoglie un calcio passaggio e schiaccia l’ovale oltre la linea. Sul finire della prima frazione la Scozia riapre però la partita con una meta realizzata dal capitano John Barclay su un drive avanzante, che trasformata da Greig Laidlaw muove il punteggio sul 17-12 con cui le squadre vanno a riposo all’intervallo.

Secondo tempo Avvio dirompente azzurro con la seconda marcatura personale di giornata di Tommaso Allan servito su un’azione palla in mano del terza linea Jake Polledri. Nell’ultimo quarto di gara la Scozia si riporta sotto break accorciando poi le distanze con la marcatura dell’ala Sean Maitland su un’apertura al largo ospite. A nove minuti dal termine la Scozia riesce a trovare la meta che vale il sorpasso: sugli sviluppi di un drive avanzante ben impostato dagli ospiti l’estremo Stuart Hogg riesce a marcare sull’out di destra la segnatura che trasformata vale il momentaneo 24-26. L’Italia reagisce inizialmente allo svantaggio con il piede di Allan dai 40 metri riportandosi avanti nel punteggio, ma la realizzazione finale ad un minuto dal termine dalla piazzola del mediano di mischia scozzese Greig Laidlaw consegna alla Scozia una vittoria di misura a Roma per 29-27.