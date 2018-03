Champions League, ecco i quarti: la Roma pesca il Barcellona, la Juve il Real Madrid

Derby italo-spagnolo: la Roma pesca il Barcellona, la Juve il Real. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon.

La Roma giocherà la gara di andata al Camp Nou di Barcellona il 4 aprile, mentre il ritorno dei quarti di finale di Champions si disputerà allo stadio Olimpico di Roma il 10 aprile. Mentre la Juventus se la vedrà con il Real Madrid il 3 aprile allo Stadium e l'11 aprile al Santiago Bernabeu.

QUARTI DI FINALE

Barcellona (Esp) - Roma (Ita)

Siviglia (Esp) - Bayern Monaco (Ger)

Juventus (Ita) - Real Madrid (Esp)

Liverpool (Eng) - Manchester City (Eng)

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha commentato con un tweet il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, che ha opposto il Barcellona ai giallorossi. "Dall'urna è uscita una delle squadre più forti al mondo, con il giocatore più forte del mondo, Messi - scrive su Twitter il mister abruzzese - Siamo arrivati fin qui giocando con coraggio, determinazione e applicazione: viviamola con entusiasmo e consapevolezza. Forza Roma".

"A dire la verità sono contento del sorteggio perché siamo tra le otto più forti d'Europa, quindi sarebbe stato uguale affrontare anche altre squadre, come City o Real Madrid". Parola di Francesco Totti che, da Nyon commenta su Premium il sorteggio della Roma che ha messo di fronte i giallorossi al Barcellona. "Ce la giocheremo come abbiamo fatto fino adesso - continua - affronteremo una delle squadre più forti d'Europa ma siamo tranquilli di poter fare bene anche contro il Barcellona. Sulla carta il Siviglia e il Liverpool erano quelle più abbordabili ma poi in campo è tutto diverso. Affronteremo il Barcellona da grande squadra ma sono certo che anche loro saranno preoccupati di affrontarci".

Nessun timore: "Andremo là a fare la nostra partita e a far vedere che la Roma può far bene anche contro i blaugrana. Tutti si aspettano il passaggio del turno del Barça ma si troveranno davanti una squadra molto competitiva". Per vincere questa competizione devi sfidarle quasi tutte, poi giocare contro campioni come Messi, Suarez e Piqueè ti dà uno stimolo in più per fare meglio. Siamo arrivati primi in un girone difficile, contro Chelsea e Atletico. Abbiamo affrontato lo Shakhtar che è una squadra molto forte, in questa Champions abbiamo fatto un cammino positivo, quindi il Barcellona avrà da sudare". La gara di Messi contro il Chelsea? "Lo guardo sempre perché mio figlio è innamorato pazzo di lui, conosce a memoria tutto quello che fa. L'ultima volta che l'ho sfidato gli ho chiesto la maglietta anche perché io gli avevo mandato 5 mie magliette e me ne serviva una per mio figlio. Il gol di Florenzi da centrocampo contro il Barcellona? Spero che possa rifarlo ma non sarà facile".

"Dobbiamo giocare contro una delle migliori otto d'Europa, forse la peggiore. Siamo consapevoli di essere meno forti di loro, ma non siamo sconfitti in partenza", spiega il capitano della Roma, Daniele De Rossi.

"Non abbiamo avuto molta fortuna ma dobbiamo giocarcela. Ho fiducia nella mia squadra, so che la Roma è rispettata, avremo le nostre possibilità, dovremo fare una gara importante, sarà difficile ma dovremo avere la giusta mentalità". Lo ha detto il ds della Roma Monchi commentando il sorteggio di Champions League che vedrà la Roma opposta al Barcellona.