Banti per la Roma, Damato fischia Lazio-Bologna

Sarà Davide Massa a dirigere Spal-Juventus, anticipo della 29esima giornata in programma sabato alle 20.45 a Ferrara. Con il fischietto della sezione di Imperia ci saranno gli assistenti Di Iorio e Prenna, gli arbitri Var Doveri e Preti, mentre Ghersini sarà il quarto ufficiale di gara. Napoli-Genoa, posticipo delle 20.45 in programma domenica sera al San Paolo, sarà arbitrata da Fabrizio Pasqua di Tivoli, i guardalinee saranno Giallatini e Dobosz, gli addetti alla Var Giacomelli e Tasso, Sacchi il quarto ufficiale di gara . L’altro posticipo domenicale delle 20.45, Lazio-Bologna, sarà diretto da Antonio Damato di Barletta (Var Maresca di Napoli), mentre il lunch match delle 12.30 tra Sampdoria e Inter è stato affidato a Paolo Tagliavento di Terni. Crotone-Roma e Milan-Chievo, entrambe in programma domenica alle 15, saranno arbitrate rispettivamente da Luca Banti di Livorno e Maurizio Mariani di Aprilia