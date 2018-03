Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa femminile. Alla bergamasca già oro olimpico è bastato il secondo posto nell'ultima prova della stagione ad Are, in Svezia, alle spalle di Lindsey Vonn. Goggia ha chiuso con un distacco di sei centesimi dalla statunitense, alla quale non è bastato il successo odierno per la rimonta nella classifica di specialità.