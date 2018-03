E' morto Ivano Beggio presidente dell'Aprilia che lanciò Biaggi e Rossi

Lutto nel mondo del motociclismo italiano e non solo. moro all'età di 73 anni Ivano Beggio storico patron dell'Aprilia. Con lui la piccola azienda di Noale divenne l'Aprilia del Motomondiale, quella in grado di vincere campionati del mondo con Max Biaggi e di lanciare fenomeni del calibro di Valentino Rossi, Gramigni, Locatelli, Melandri e Poggiali. Per almeno un paio di lustri l'Aprilia nel circus del Motomondiale è stata la moto da battere, riuscendo a mettere dietro tutti i colossi giapponesi.