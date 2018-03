Cinque squalificati in serie A: c'è De Rossi della Roma

Il giudice sportivo della Lega di derie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato cinque giocatori dopo le gare della nona giornata di ritorno. Fermati per un turno Del Pinto (Benevento), De Rossi (Roma), Linetty (Sampdoria), Peluso e Ragusa (Sassuolo). Per quanto riguarda le società ammenda di 15.000 euro per l’Inter «per avere i suoi sostenitori assiepati al 2° anello verde, per la quasi totalità, al 1°, 2° e 10° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria (il Napoli, ndr)». Con il cartellino giallo di Cagliari va in diffida Ciro Immobile (Lazio). Ancora multe per Inter (4.000 euro), Hellas (3.000), Napoli (2.500) e Spal (2.000)