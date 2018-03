Lacrime a Firenze in ricordo di Astori. La partita si ferma al 13'

Al tredicesimo minuto di Fiorentina-Benevento le due squadre si sono fermate per un minuto per commemorare il capitano viola Davide Astori. Tutto lo stadio si è alzato in piedi ed è partito un lungo applauso. E in Fiesole è stata disegnata con bandierine viola bianche e rosse una gigantesca scritta "Davide 13".