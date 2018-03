Compleanno amaro per Bruno Pizzul: svaligiata la sua casa a Cormons

Brutto regalo di compleanno per Bruno Pizzul: alla vigilia dei suoi 80 anni il giornalista e la moglie Maria hanno trovato ieri pomeriggio la loro abitazione in via Conti Zucco a Cormons (Gorizia) svaligiata dai ladri.

Ignoti hanno puntato direttamente verso la camera da letto della coppia e da un cassetto hanno portato via tutti i gioielli, dileguandosi senza lasciare traccia. Al loro ritorno a casa, i coniugi Pizzul hanno trovato la porta aperta e hanno subito chiamato i carabinieri. Sul furto stanno ora indagando i militari della stazione di Cormons (Gorizia) insieme ai colleghi della compagnia di Gradisca d'Isonzo.