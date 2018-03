L'arbitro espelle i barellieri con la Var

Momenti di grande confusione e tensione durante Porto-Sporting, una delle supersfide del campionato portoghese vinta ieri sera per 2-1 dai Dragoes. Al minuto 60, con il Porto già avanti, un palla finita in rimessa laterale e nascosta dai barellieri seduti a bordo campo ha fatto scattare la reazione di Fabio Coentrao, che ha spintonato uno dei colpevoli. Si è scatenata in pochi secondi una rissa sedata a fatica dall’arbitro. Una volta calmati gli animi, protagonista la Var: a sorpresa, nessuna sanzione per Coentrao, mentre sono stati espulsi due barellieri.