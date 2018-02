Ceferin: niente Var nelle coppe europee 2019

Non sono ancora maturi i tempi per l’introduzione della Video assistant referees in Champions League. Lo ha ribadito il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, in conferenza stampa a Bratislava in conclusione del 42° Congresso ordinario. «Penso che la Var sarà provata al Mondiale (si attende la decisione dell’Ifab il 3 marzo, ndr), ma noi non la introdurremo nella prossima Champions, posso già dirvelo - ha detto Ceferin -. Non sono contrario, affatto, penso che non si possa tornare indietro, ma dobbiamo addestrare gli arbitri in maniera appropriata. Nessuno sa esattamente come funzioni, questo potrebbe essere un grande problema. Vedremo cosa accadrà in Russia e poi decideremo».