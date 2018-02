Lazio, Inzaghi: "Col Sassuolo titolari Radu e Milinkovic"

Archiviata, per il momento, l’Europa League, riparte la corsa Champions in campionato. Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa il match con il Sassuolo, mercoledì poi la Lazio affronterà il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Al Mapei Stadium intanto torneranno dall’inizio Wallace, Radu e Milinkovic Savic, in attacco il dubbio è legato alla coppia da schierare. Nani-Caicedo o Immobile-Luis Alberto: “Siamo in corsa su tre fronti - ha spiegato il tecnico - ed è normale che il campionato sia importantissimo per noi. Mercoledì avremo una sorta di finale in casa con il Milan per la finale di Coppa Italia, poi in Europa League siamo meritatamente agli ottavi. Ma ora la testa è esclusivamente sul Sassuolo, perché vogliamo andare avanti anche in campionato".

La Lazio non ha intenzione di fermarsi, serviranno concentrazione e sacrificio per raggiungere tutti gli obiettivi: “Normale che giocando tanto ci si ritrovi spesso lontani dalle proprie famiglie, quindi nelle ultime partite in casa ho preferito mandare i ragazzi a dormire a casa, per ritrovarci poi la mattina. Sono convinto che la stanchezza fisica non esista, eventualmente può esserci mentale. Penso che questa si presenti però in chi non ha obiettivi, mentre noi ne abbiamo tanti. Stiamo bene e dobbiamo affrontarli partita dopo partita". Poi qualche battuta sul rendimento di Immobile, autore di 31 gol in 31 partite stagionali: “Ciro sta facendo cose straordinarie. In un anno e mezzo entrato nella top ten dei bomber laziali. Si è calato perfettamente in questo ambiente. È uno dei nostri leader e ha tanti anni ancora davanti a sé per fare molti altri gol ancora".