È stata svelata a Silverstone la Mercedes W09 EQ Power+, la vettura che nel Mondiale 2018 sara' affidata ancora a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Il finlandese ha già effettuato qualche giro stamattina, per il campione del mondo in carica il debutto sulla nuova monoposto avverra' nel pomeriggio. "È un momento molto speciale, un momento in cui tutti possono effettivamente vedere la macchina fatta e finita - ha detto il team principal, Toto Wolff, nel corso della presentazione della nuova Mercedes, a caccia del quinto titolo costruttori di fila in Formula 1 -. La macchina è già andata in pista ma dire qualcosa è difficile. Abbiamo vinto ma è sempre difficile farlo. L'anno scorso abbiamo affrontato un avversario estremamente competitivo".

Hamilton ha sottolineato come "il team ha sempre lavorato, non si e' mai fermato. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto fino a oggi. Ho visto il lavoro fatto, ho visto la costanza degli ingegneri, abbiamo lavorato duramente insieme ed è un privilegio per me essere tra i piloti di Formula 1. Sono piu' vecchio, ma - ha aggiunto il campione del mondo in carica - in fondo sono ancora giovane e ho voglia di vincere". Ringraziando il team, Bottas si e' detto "emozionato. Il 2017 e' stato il mio primo anno in Mercedes, quest'anno voglio trovare piu' velocita' rispetto all'anno scorso. Confrontarmi con Lewis e' stata una grossa sfida, ho imparato tanto e - ha concluso - ora ho piu' fiducia".

E dal profilo Twitter della Mercedes arriva un "saluto" per l'eterna rivale Ferrari che oggi ha presentato la sua monoposto. "La Ferrari ha visto che è vicina a vincere il Campionato. L'anno scorso la loro macchina era la più veloce all'inizio della stagione, e non ha vinto anche per sfortuna. Per questo credo che la Ferrari sarà un avversario molto forte quest'anno. Sono curioso di vedere la nuova monoposto", ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes, durante la presentazione della W09.

