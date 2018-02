Sorpasso Juve, controsorpasso Napoli

Procede spedita la marcia delle due squadre in vetta, con il Napoli pronto a replicare al successo della Juventus nel derby del lunch match. La squadra bianconera è stata costretta a rinunciare quasi subito a Higuain fuori dopo pochi minuti per una distorsione alla caviglia - nonostante ciò, il Torino non ha mai portato minacce verso la porta juventina. I bianconeri trovano il gol poco dopo la mezz' ora; iniziativa del neo entrato Bernardeschi, cross in mezzo e tocco decisivo di Alex Sandro.

La squadra di Allegri a questo punto si limita a controllare la partita, il Torino fatica ad alzare il ritmo, la formazione di Mazzarri non crea pericoli dalle parti di Szczesny.

Il derby, è brutto a tratti spigoloso - in ogni modo ben diretto dall' arbitro Orsato. Per vivere qual che emozione serve l' ingresso in campo di Paulo Dybala che minaccia ripetutamente la porta avversaria; l' argentino- di nuovo in campo dopo l' infortunio muscolare - prima spara a salve, poi fallisce un' ottima verticalizzazione di Alex Sandro. Dall' altra parte ci prova senza successo Iago Falque. La Juve chiude gestendo in maniera ottimale il vantaggio, senza dare alcuna opportunità a un Torino modesto, arrendevole, senz' anima. La risposta del Napoli non si è fatta attendere, gli uomini di Sarri contro la Spal conquistano la nona vittoria consecutiva in campionato stabilendo un nuovo record.

Grazie ai tre punti, i partenopei mantengono la vetta della classifica con una lunghezza di vantaggio sulla Juventus. Fin troppo facile la sfida contro la formazione emiliana, il gol arriva dopo appena tre minuti, con Allan che finalizza al meglio un' azione impostata da Mertens e rifinita da Callejon. Il Napoli controlla la partita sfiorando il raddoppio in un paio di occasioni nelle quali Meret limita il passivo, la Spal- nonostante lo svantaggio - non cerca mai con convinzione il pareggio. Nella ripresa va in scena lo stesso spartito, Hamsik raddoppia, ma l' arbitro annulla dopo aver consultato il Var. Finisce uno a zero: minimo sforzo, massimo risultato.