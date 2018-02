L'Inter torna alla vittoria, batte il Bologna 2-1 ed è terza in classifica scavalcando la Lazio. La fulminea rete di Eder aveva sorpreso tutti, anche i tifosi nerazzurri che avevano sperato in bene. Invece poi il Bologna ha saputo far girare bene la palla e l'ex nerazzurro Palacio ha pareggiato su un errore di Miranda. Poi il gol decisivo dell'eroe che non ti aspetti, il franco-ivoriano Karamoh.

Nella 24esima giornata vittorie anche della Sampdoria sul Verona (2-0) e del Torino sull'Udinese (2-0). Colpo del Genoa che vince a Verona contro il Chievo con un gol di Laxalt nel finale.

Questi i risultati del campionato di serie A in attesa della sfida di stasera all'Olimpico dove la Roma ospita il fanalino di cosa Benevento.

Fiorentina-Juventus 0-2, 11'st Bernardeschi, 41'st Higuain

Spal-Milan 0-4, 2'pt, 20' st Cutrone, 28'st Biglia, 45'st Borini

Crotone-Atalanta 1-1, 35'st Mandragora (C), 43'st Palomino (A)

Napoli-Lazio 4-1, 3'pt De Vrij (L), 44'pt Callejon (N), 9'st Wallace (Aut, N), 11'st Zielinski (N), 28'st Mertens (N)

Sassuolo-Cagliari 0-0

Chievo-Genoa 0-1, 46'st Laxalt

Inter-Bologna 2-1, 2'pt Eder (I), 25'pt Palacio (B), 18'st Karamoh (I)

Sampdoria-Verona 2-0, 5'st Barreto (S), 40'st Quagliarella (S, rig)

Torino-Udinese 2-0, 32'pt N'Koulou, 21'st Belotti

La classifica: Napoli 63, Juventus 62, Inter 48, Lazio 46, Roma* 44, Sampdoria 41, Milan 38, Atalanta 37, Torino 36, Udinese 33, Fiorentina 31, Genoa e Bologna 27, Cagliari 25, Sassuolo 23, Chievo 22, Crotone 21, Spal 17, Verona 16, Benevento* 7 (* una gara in meno).