Di Biagio sulla panchina dell'Italia nelle prossime amichevoli

Gigi Di Biagio sarà il ct della Nazionale maggiore per le prossime due amichevoli di marzo contro Argentina (il 23 a Manchester) e Inghilterra (il 27 a Londra). «A seguito dell’incontro svoltosi nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio a Roma - si legge in una nota della Figc - alla presenza del commissario straordinario Roberto Fabbricini e del suo vice Alessandro Costacurta, è stato deciso di affidare a Luigi Di Biagio l’incarico di commissario tecnico della Nazionale in vista dei due impegni internazionali del prossimo mese di marzo, in programma il 23 contro l’Argentina a Manchester e il 27 con l’Inghilterra a Londra».