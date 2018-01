Infinito Federer: sesta vittoria agli Australian Open

Infinito Roger Federer. Sesto successo agli Australian Open per il campione svizzero, numero 2 del ranking Atp e del tabellone, che centra sul cemento del Melbourne Park il suo centesimo Slam in carriera battendo in finale il croato Marin Cilic, sesta forza del seeding, in cinque set con il punteggio di 6-2 6-7(5) 6-3 3-6 6-1.

Federer bissa così il successo ottenuto l'anno scorso, battendo in finale lo stesso avversario che aveva sconfitto nel 2017 a Wimbledon. Per il numero 2 del ranking Atp, già trionfatore in Australia nel 2004, 2006, 2007 e 2010 oltre che dodici mesi fa, si tratta del 96° trofeo messo in bacheca in carriera su 145 finali disputate. Con sei successi nello Slam Down Under il campione elvetico eguaglia così il record di Novak Djokovic e Roy Emerson.

Un boato sulla Rod Laver Arena ha accolto il momento in cui Re Roger ha sollevato il trofeo consegnatogli da Ashley Cooper per il suo sesto Australian Open vinto, il ventesimo Slam messo in bacheca. "Sono felicissimo, dopo una giornata lunghissima, perché quando giochi di sera in attesa di scendere in campo ti viene da pensare tanto. Vincere è la conclusione della favola - ha sottolineato il campione svizzero visibilmente commosso, per poi rivolgersi all'avversario - Marin continua così e vedrai che ti caverai tante soddisfazioni. E' stato un viaggio lunghissimo, partito a Perth lo scorso anno, con un 2017 così ricco di emozioni: l'Australia è un Paese meraviglioso, si vede che amate quello che fate. E un grandissimo grazie a tutti voi che riempite lo stadio, che mi date la spinta per andarmi ad allenare e mi rendete nervoso in campo". Poi spazio alle lacrime, che hanno faticato a trattenere pure i genitori e i familiari in tribuna.

"Per prima cosa mi devo congratulare con Roger ed il suo team, state facendo un lavoro incredibile e mi auguro il meglio per il proseguo dell'annata - le parole di Cilic - E' stato un viaggio stupendo per me raggiungere la finale, ho vissuto due settimane fantastiche qui a Melbourne e in questo match ho avuto una piccola chance all'inizio del quinto set, però Federer ha giocato alla grande. Io e la mia squadra abbiamo cominciato bene la stagione, stiamo lavorando duro e spero davvero di avere in futuro l'occasione di sollevare questo trofeo. Sei mesi dopo Wimbledon ho perso un'altra finale Slam, è vero, ma confido che il 2018 mi dia tante altre soddisfazioni".