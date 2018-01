Anna Frank, per la Lazio 50mila euro di ammenda e nessuna squalifica

È arrivata la sentenza del Tribunale Federale in merito alla vicenda degli adesivi antisemiti. Per la Lazio 50mila euro di ammenda e nessuna squalifica (c'era il rischio di un turno a porte chiuse). "Il Tribunale Federale Nazionale - si legge nel comunicato diramato dalla Figc - presieduto da Cesare Mastrocola, in parziale accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, ha sanzionato la Lazio con un’ammenda di 50mila euro in merito a quanto accaduto lo scorso 22 ottobre in occasione del match casalingo con il Cagliari valevole per il campionato di Serie A, quando alcuni tifosi avevano introdotto e affisso all’interno della Curva Sud dello Stadio Olimpico diversi adesivi riportanti l’effige di Anna Frank con indosso la maglia della Roma".