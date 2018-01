Addio a Antonio Valentin Angelillo, attaccante di Roma, Inter e Milan

Ancora oggi ha il record delle reti segnate in un campionato di serie A a 18 squadre (33 gol). Antonio Valentin Angelillo è scomparso a Siena a 80 anni ma la famiglia aveva tenuto nascosta la notizia. Il 3 gennaio era arrivato al pronto soccorso del policlinico "Le Scotte" di Siena e poi era rimasto ricoverato nella struttura fino a venerdì scorso. Il suo soprannome era "angelo dalla faccia sporca" e aveva giocato come attaccante in Roma, Inter e Milan.