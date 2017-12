Il Milan fa pari a Firenze. Colpo di Coda del Benevento: prima vittoria

Mentre la Roma non va oltre l'1-1 casalingo all'Olimpico contro il Sassuolo (in attesa del recupero del match contro la Sampdoria i giallorossi hanno ora nove punti di ritardo dal Napoli campione d'inverno) una doppietta di Quagliarella nel finale spiana la strada alla Sampdoria contro la Spal. Nel lunch match pari tra Fiorentina e Milan (a segno Simeone e Calhanoglu).

L'Udinese di Oddo vola: vittoria in rimonta a Bologna (terzo ko nelle ultime quattro) e preliminari di Europa League a un passo. Non va oltre il pari senza reti davanti al proprio pubblico il Torino, che impatta contro il Genoa. Il Cagliari torna a vincere con l'Atalanta: le reti in avvio di Pavoletti e Padoin bastano alla squadra di Lopez.

Prima storica vittoria del Benevento in serie A all'ultimo turno del girone d'andata. La rete di Coda nel permette alla squadra di De Zerbi di battere il Chievo ma la salvezza è sempre lontana.

La 19ma giornata di serie A

Crotone - Napoli 0-1 (ieri)

Fiorentina - Milan 1-1

Atalanta - Cagliari 1-2

Benevento - Chievo 1-0

Bologna - Udinese 1-2

Roma - Sassuolo 1-1

Sampdoria - Spal 2-0

Torino - Genoa 0-0

Inter - Lazio (ore 18)

Verona - Juventus (ore 20.45)