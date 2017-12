La Roma torna in campo e Florenzi elogia Dzeko

Si ricomincia, obiettivo rialzare la testa e chiudere al meglio l'anno. La Roma è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Di Francesco per le festività natalizie. Oltre ai pandori e panettoni i giocatori dovranno smaltire soprattutto la delusione per la sconfitta a Torino con la Juventus e focalizzare l'attenzione sul prossimo impegno, l'ultimo del 2017, il 30 all'Olimpico contro il Sassuolo. Dopo una prima fase in palestra, la squadra è scesa in campo per il solito riscaldamento e il focus tattico. La seduta si è conclusa con la consueta partitella finale.

Intanto i "Roma Awards 2017" arrivano direttamente da Florenzi. L'esterno di Vitinia, intervistato dai canali ufficiali del club, ha fatto un bilancio sull'anno giallorosso: "Il miglior momento lo abbiamo vissuto poco tempo fa, secondo me è il primo posto nel girone di Champions League. Abbiamo fatto un girone fantastico e non dobbiamo fermarci qui. Il peggior momento invece è stato a marzo, dove abbiamo perso un po' di punti e non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco".

Per il numero 24 merita una menzione speciale Dzeko: "Il miglior giocatore dell'anno è stato Edin, per i tanti gol fatti e per le partite che ci ha fatto vincere". Un po' a sorpresa la squadra più ostica non è il Chelsea o la Juventus: "Io dico l'Atletico Madrid, è una formazione davvero difficile da affrontare. Abbiamo faticato ma è stato anche merito loro perché sono una buonissima squadra".

Sul gol più bello del 2017 Florenzi non ha dubbi: "Quello di Dzeko contro il Chelsea a Stamford Bridge, una rete eccezionale". Per la miglior prestazione individuale, invece, Florenzi premia Nainggolan: "Quella di Radja con l'Inter a San Siro, dove abbiamo vinto 3-1. Ricordo che ha fatto una prestazione veramente magnifica, condita da due gol fantastici".