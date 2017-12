Quarti di finale di Coppa Italia, a Santo Stefano con la Lazio di Simone Inzaghi. C’è da superare l’ostacolo Fiorentina, alle 21 allo stadio Olimpico di Roma la banda biancoceleste proverà a raggiungere l’ennesimo obiettivo della stagione. Per l’occasione il tecnico di Piacenza si affiderà ai titolari, torneranno dal primo minuto Bastos e Radu in difesa insieme a De Vrij. A centrocampo - sulle corsie esterne - spazio a Basta e Lulic, con Marusic e Lukaku in panchina. Davanti alla retroguardia invece toccherà al trio Parolo, Leiva e Milinkovic Savic; sulla trequarti Felipe Anderson sostituirà Luis Alberto e verrà posizionato alle spalle di Caicedo. Da valutare intanto le condizioni di Ciro Immobile, bloccato da una fastidiosa influenza, proverà ad andare in panchina. Per il resto dalle retrovie mister Inzaghi potrà contare su Nani, completamente ristabilito dalla lesione all’adduttore rimediata con il Vitesse in Europa League. L’allenatore non ha dubbi: “Sarà una partita difficile per noi. La Fiorentina è un'ottima squadra, allenata altrettanto bene. Dovremo disputare una gara tosta. È importante farlo se vogliamo centrare la semifinale".

C'è l'Inter dietro l'angolo per la Lazio: "Nella mia testa c'è solo ed esclusivamente la Fiorentina. Metterò in campo quella che per me è la migliore squadra e, dopo avere affrontato la squadra viola, penseremo alla partita di sabato contro l'Inter in campionato". Idee chiare anche grazie al ritorno di Felipe Anderson: "Il suo rientro ci dà la possibilità di rotazioni più ampie, come il rientro di Wallace: per noi sono due giocatori importanti e purtroppo, nel girone d'andata, non ce li abbiamo mai avuti. Adesso, grazie al loro rientro, le nostre rotazioni si allungano un po' di più. Per un allenatore è sempre un piacere avere problemi di abbondanza".