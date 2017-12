Tour de force natalizio, Lazio pronta a cambiare

Cambia la Lazio, modifiche necessarie per gestire le forze e affrontare Crotone, Fiorentina ed Inter. Sabato all’Olimpico infatti potrebbero rimanere a riposo tre big come Radu, Leiva e Lulic; per la panchina invece saranno a disposizione Felipe Anderson e Nani, mentre in attacco tornerà dalla squalifica bomber Ciro Immobile. Unico assente al momento Davide Di Gennaro, fermo per una lesione all’adduttore di secondo grado da quasi due mesi. Il modulo potrebbe trasformarsi da 3-5-2 a 3-4-2-1 con il doppio trequartista (Milinkovic Savic-Luis Alberto) alle spalle dell'unica punta. Si vedrà, domani è prevista la conferenza stampa dell’allenatore e la rifinitura pre gara.

Intanto con il Crotone saranno presenti all’Olimpico oltre 30 mila spettatori: curva e distinti a 10 euro; tribuna Tevere a 25 euro; tribuna Monte Mario a 50 euro. In più gli under 16 potranno entrare in qualsiasi settore dello stadio al costo di 5 euro: "Questa iniziativa vale fino all’inizio della partita - ha spiegato il responsabile marketing Marco Canigiani - la presenza è fondamentale e la squadra merita la risposta del pubblico. Il sostegno facilita il raggiungimento dei risultati, ognuno deve fare la sua parte. Per l’impegno e la grinta con cui stanno affrontando questo campionato, i giocatori meritano una cornice di tifo importante. Per Lazio-Fiorentina è consigliato acquistare il biglietto in questi giorni, anche online da casa. Bilancio 2017 e novità? Si chiude molto bene quest’anno, per il 2018 abbiamo in cantiere tante sorprese che sveleremo piano piano. Chissà, già a gennaio potrebbe esserci qualcosa di carino”.