Alberto Zorzi Re di Olympia

Alberto Zorzi ha messo dietro l’equitazione che conta. E’ successo a Londra, in occasione dell'Olympia International Horse Show, concorso ippico indoor inserito tra i “save the date” più prestigiosi del vertice del salto ostacoli. Ventinove i binomi al via su un metro e sessanta, cinque i doppi percorsi netti. Ma il nostro azzurro è stato il più veloce, con un barrage fermo su 34”05. Zorzi ha siglato la vittoria con una cavalla che è sotto la sua sella da appena 3 mesi: Contanga. “E’ un concorso meraviglioso - ha dichiarato Zorzi - L’Olympia è tra i sogni sportivi più grandi che un cavaliere possa coltivare. Dopo qualche Gran Premio mancato, questa vittoria arriva nel momento giusto per trasferirmi ottimismo. La cavalla è stata eccezionale. Ha messo a disposizione la sua forza e la sua volontà, dimostrando anche di poter essere la più veloce”.

Alle spalle di Alberto Zorzi, nomi importanti: l’olandese Harrie Smolders, vincitore del Longines Global Champions Tour 2017; e il mito equestre Michael Whitaker, che sigla in casa il terzo posto. Segue Maikel Van der Vleuten, altro cavaliere “orange”, numero 6 nel ranking mondiale. Quinto e sesto posto per due atleti olimpici: l’amazzone australiana Edwina Tops Alexander e il britannico Ben Maher. L’Italia si conferma in top ten con il 7° posto di Emanuele Gaudiano in sella a Caspar.