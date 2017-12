Questi gli arbitri designati da Rizzoli per la diciassettesima giornata di serie A: ORE 15 Inter - Udinese arbitro: Mariani di Aprilia (Fiorito-De Iorio); ORE 18 Torino - Napoli arbitro: Mazzoleni di Bergamo (Tegoni-Vivenzi); ORE 20.45 Roma - Cagliari arbitro: Damato di Barletta (Posado-Santoro); DOMENICA ORE 12.30 Verona - Milan arbitro: Orsato di Schio (Alassio-Carbone); ORE 15 Bologna - Juventus arbitro: Banti di Livorno (Di Vuolo-De Meo); Crotone - Chievo arbitro: Pairetto di Nichelino (Costanzo-Bottegoni); Fiorentina - Genoa arbitro: Calvarese di Teramo (Longo-Galetto); Sampdoria - Sassuolo arbitro: Gavillucci di Latina (Ranghetti-Zappatore); Benevento - Spal (ore 18) arbitro: Pasqua di Tivoli (Preti-Gori); ORE 20.45 Atalanta - Lazio arbitro: Irrati di Pistoia (Meli-Di Fiore). Al Var di questa partita ci sarà l'internazionale Rocchi: dopo le polemiche per l'arbitraggio di Giacomelli e Di Bello nella gara dei biancocelesti contro il Torino era il minimo che i vertici arbitrali potessero fare. Per la cronaca sono stati lasciati entrambi a riposo dopo lo scempio di lunedì sera.