Un 12enne insulta la Juve sui social e Sturaro perde la testa: "Gomorra, sei un ritardato"

Bufera su Stefano Sturaro. Il giocatore della Juventus ha litigato via social con un bambino di dodici anni, tifoso del Napoli. Tutto è partito da una frase ingiuriosa del ragazzino su una pagina fan della Juventus su Instagram dopo vittoria dei bianconeri al San Paolo. Sturaro l'ha vista e ha risposto con alcuni messaggi privati, che il fratello del 12enne ha girato al sito Fanpage che li ha resi pubblici.

"Ahahahahah scusa Gomorra. Stai buono che ti faccio fare una figura di me...a che manco ti immagini e poi piangi per tre giorni... Vai a giocare con i Pokemon e non rompere il c...o ritardato che non sei altro", è uno dei messaggi rivolti al giovane tifoso napoletano dal giocatore, che ha il doppio degli anni del ragazzino.

Carteggio che ha provocato l'indignazione di molti utenti che si sono scagliati contro il calciatore bianconero.