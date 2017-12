El Shaarawy pensa a Star Wars. Dopo Zorro la Champions League si gioca anche così

Da Zorro a Star Wars, la prossima sfida di Champions tra Roma e Shakhtar Donetsk si gioca anche così. Dopo la simpatica trovata dell’allenatore degli ucraini Fonseca, presentatosi in conferenza stampa con la maschera di Zorro dopo la qualificazione della sua squadra agli ottavi di finale della competizione europea, arriva la risposta dei giallorossi.

Protagonista Stephan El Shaarawy che scherza su Instagram pubblicando una foto che lo ritrae con la spada laser di Star Wars, simbolo della saga di fantascienza ideata da George Lucas giunta al suo ottavo capitolo. Il Faraone si è rivolto a due "maestri" come Pirlo e Del Piero in vista dello scontro con lo Shakhtar: "Che la (vostra) forza sia con me - ha scritto - ci sarà da battagliare in Champions".