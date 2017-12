Spalletti: anche questa settimana fogne vuote

Luciano Spalletti torna su “Inter nelle fogne” e gli bastano tre parole messe una fila di fila all’altra per incenerire l’episodio.

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter capoclassifica, ha aspettato e dopo il pareggio con la Juventus all’Allianz Stadium, si è levato un sassolino dalla scarpa. Con eleganza, una stoccata di fioretto che vale la medaglia d’oro.

L’antefatto è il seguente: su Juve Tv, televisione ufficiale della Juventus, Sandro Pellò, a capo della comunicazione bianconera, disse: “Io sogno di asfaltarli, cancellarli dal pianeta, togliere loro ogni piccolo barlume, desiderio, speranza di essere una squadra normale. Devono stare nelle fogne dove sono stati negli ultimi anni, nei tombini nascosti nel buio”. Le frasi hanno fatto il giro del web e successivamente Pellò si è scusato dicendo che “Cazzeggiavo. Era un momento di euforia e divertimento, probabilmente ho caricato troppo la parola fogna, non è bella. Provate a cancellarla. Se qualcuno si è sentito offeso, chiedo scusa”.

Oggi sul profilo Instagram, Luciano Spalletti, carattere fumantino da toscano doc, ha scritto: “Vedo molti dispiaciuti per questa prima sconfitta che tarda ad arrivare come se pensassero che sia un incantesimo da spezzare per far tornare nuovamente il cigno un brutto anatroccolo.. per adesso la fiaba è un’altra… è quella in cui sono i gufi a diventare colombe”.

E in aggiunta un commento sul triste episodio. Una lezione che sarebbe piaciuta all’Avvocato Prisco: “Bravi ragazzi! Grande prova e … fogne vuote anche questa settimana” con #senzatregua l’hashtag che accompagna da un po’ di tempo l’Inter fuori e dentro il campo. Allo Stadium è stato pari a reti inviolate, sui social c’è il vincitore.