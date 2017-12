Primato italiano, Lorenzo De Luca nella Top Ten Rolex di Ginevra

È una sfida tra i Big del salto ostacoli, quella in programma a Ginevra sabato 9 dicembre. La Top 10 Rolex IJRC (International Jumping Riders Club) mette a confronto, da 17 anni, i migliori 10 cavalieri del mondo. L’Italia, finora assente da questa sfida, giocherà le sue carte con Lorenzo De Luca.

Grande assente, per la prima volta, la Germania, nazione che in 16 edizioni ha firmato un vero predominio con 7 vittorie, 4 delle quali di “casa Beerbaum”: due del “Kaiser” Ludger e due della cognata Meredith.

Restano fortissimi gli avversari di Lorenzo De Luca: il numero uno del mondo, lo statunitense Kent Farrington; il numero tre, Kevin Staut (Francia); il numero cinque, Maikel van der Vleuten (Olanda); il numero sei, Harrie Smolders (Olanda); il numero sette Peder Fredricson (Svezia); il numero otto Eric Lamaze (Canada); il numero 9 Scott Brash (Gran Bretagna); e il numero 10 Gregory Wathelet (Belgio). Lo statunitense McLain Ward, 2° nella ranking FEI - che segna De Luca al 4° posto - ha annunciato che non parteciperà, quindi l’arena svizzera si prepara ad accogliere una sfida a 9, in un’edizione memorabile per il pubblico italiano.