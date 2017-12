Euro 2020, la gara d'esordio si giocherà a Roma

La partita inaugurale di Euro2020 si terrà allo Stadio Olimpico di Roma. Lo ha annunciato la Uefa al termine della riunione del Comitato Esecutivo. L’Europeo del 2020, il primo itinerante della storia, partirà dunque da Roma che, assieme a Baku (Stadio Olimpico), ospiterà il girone A. Il gruppo B si giocherà fra Amsterdam (Amsterdam Arena) e Bucarest (National Arena), il girone C fra San Pietroburgo (Saint Petersburg Stadion) e Copenhagen (Parken Stadium), il girone D fra Londra (Wembley) e Glasgow (Hampden Park), il girone E fra Bilbao (San Mames) e Dublino (Dublin Arena) e il girone F fra Monaco di Baviera (Football Arena Munich) e Budapest (Puskas Ferenc Stadium).

Esce di scena Bruxelles: la Uefa non ha ricevuto le necessarie garanzie sulla costruzione dell’Eurostadium e ha così deciso di riassegnare le 4 partite che si sarebbero dovute giocate nella capitale belga (tre nella fase a gironi e un ottavo) a Wembley, dove dunque in tutto si disputeranno sette gare visto che l’impianto londinese era stato già designato come sede delle semifinali e della finale. Euro2020 si disputerà complessivamente in 12 città, con Baku, Monaco, Roma e San Pietroburgo che ospiteranno anche un quarto di finale a testa mentre Amsterdam, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Dublin, Glasgow e Londra riceveranno un ottavo di finale ciascuna.