Riders Master Cup, l’Europa vince con De Luca

Le dodici stelle dorate hanno inaugurato l’albo d’oro della Riders Masters Cup di salto ostacoli, sfida tra una selezione di cavalieri statunitensi e una di cavalieri europei.

È successo a Parigi in occasione del Longines Masters, circuito che dopo la tappa transalpina volerà a Hong Kong per concludersi a New York. Nella rappresentativa continentale, il nostro Lorenzo De Luca, unico protagonista di due percorsi netti in sella a Jeunesse van't Paradijs. Con lui il francese Kevin Staut, l’olandese Maikel Van der Vleuten e i cavalieri orange Jos Verlooy e Gregory Wathelet. L’Europa, guidata dal capo equipe Philippe Guerdat, ha battuto gli USA 9 a 6. Si chiude così la prima sfida transatlantica equestre.