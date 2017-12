Ilicic replica a N'Koulou, pari fra Torino e Atalanta

Torino e Atalanta hanno pareggiato 1-1 nella quindicesima giornata del campionanto di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino, al termine di una gara che è cresciuta di livello con il passare dei minuti. Il Torino, stasera in maglia verde per commemorare la tragedia che colpi' la Chapecoense ad un anno dal disastro aereo in cui persero la vita molti esponenti del club tra giocatori e staff, ha perso dopo un quarto d'ora Ansaldi per un problema muscolare al quadricipite della coscia destra e solamente al 24' ha fatto registrare la prima conclusione di una certa rilevanza, quella su punizione dai 30 metri di Ljajic che di interno destro è finita sul fondo. Dopo una prima mezzora in cui le due squadre hanno faticato a imbastire trame di gioco interessanti, è stato il Toro ad insistere davanti alla porta di Berisha, prima con Obi sulla cui conclusione da sinistra ha compiuto un mezzo miracolo Berisha quindi ancora con Ljajic che in una mischia in area e' riuscito a calciare trovando ancora il portiere atalantino sulla sua strada, bravo a respingere con un grande riflesso.

In un finale di primo tempo in cui l'Atalanta ci ha provato con il 'Papu' Gomez, che da sinistra si e' accentrato ma sulla cui conclusione Sirigu ha parato in due tempi, e' stato il Torino a passare: al 45', calcio d'angolo di Ljajic e testa di N'Koulou che ha anticipa Caldara mettendo alle spalle di Berisha e siglando così il suo primo gol in Serie A. All'intervallo dev'essere stato Gasperini ad aver fatto un gran lavoro nello spogliatoio dell'Atalanta perché, complice anche l'ingresso di un attivo Ilicic, l'undici nerazzurro ha preso in mano le redini della gara e alla prima occasione ha rimesso le cose a posto proprio con il neo entrato. Al 9', Petagna ha imbeccato con una grande verticalizzazione Ilicic che ha controllato e incrociato mettendo la sfera sotto la traversa con una gran bordata di sinistro. Dopo un primo tempo abbastanza noioso, la sfida è diventata all'improvviso divertente, tra due squadre che hanno cercato ripetutamente il raddoppio e, al 24', ci è andata vicino la 'premiata' ditta Petagna-Ilicic, con apertura del primo, mancato colpo di testa del secondo e palla che ha sfiorato il palo alla destra di Sirigu. Il palo l'ha sfiorato anche Belotti al 30' con una conclusione dal limite. L'ultima grande occasione e' stata ancora dell'Atalanta, con Spinazzola che prima ha calciato dall'interno dell'area di rigore trovando la ribattuta di un difensore granata quindi si è visto respingere la conclusione da Sirigu.