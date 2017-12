Roma, Perotti distrugge la Porsche in incidente stradale

Incidente stradale senza conseguenze fisiche per Diego Perotti, rimasto coinvolto questa mattina in un tamponamento sulla Laurentina mentre stava raggiungendo il Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Secondo quanto riporta Rete Sport, il 29enne attaccante argentino non ha riportato traumi, mentre la sua Porsche ha subito danni ingenti. L’ex esterno del Genoa, non convocato da Eusebio De Francesco per l’incontro di campionato contro la Spal per una lieve infiammazione al ginocchio, ha comunque raggiunto Trigoria per la sessione di allenamento. Perotti sarà regolarmente a disposizione del mister giallorosso per la sfida decisiva in Champions League della prossima settimana contro gli azeri del Qarabag.