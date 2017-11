L'Alfa Romeo torna in Formula 1

L'Alfa Romeo torna in Formula Uno dopo oltre 30 anni grazie a una partnership con Sauber. L'annuncio è stato dato dalla scuderia svizzera: "Siamo lieti di annunciare che Alfa Romeo sarà il nostro title sponsor a partire dalla stagione 2018. La partnership include una cooperazione strategica, commerciale e tecnologica. Il team prenderà il nome di Alfa Romeo Sauber".

We are delighted to announce that @alfa_romeo will be

joining us as Title Sponsor from 2018 onwards. The partnership includes a

strategic, commercial and technological cooperation. The team will be renamed

Alfa Romeo Sauber F1 Team. #F1 https://t.co/TJ5RkHRMmj — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) 29 novembre 2017

Motore e sponsor

Il prestigioso brand del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha siglato oggi la partnership tecnico-commerciale pluriennale con il team svizzero Sauber F1 Team a partire dalla stagione 2018 di Formula 1. La livrea delle monoposto sarà caratterizzata dagli inconfondibili colori Alfa e dal marchio del brand in qualità di Title Sponsor. Le monoposto saranno motorizzate con le power unit Ferrari 2018. La squadra si chiamerà Alfa Romeo Sauber F1 Team. L'accordo prevede inoltre una cooperazione strategica, commerciale e tecnologica in tutte le possibili aree di sviluppo anche attraverso la condivisione di ingegneri e personale tecnico specializzato di Alfa Romeo. La partnership costituisce la base di ulteriori opportunità per le due società in Formula 1 e per il settore automotive in generale.

Prestigio e tecnologia

Il ritorno di Alfa Romeo restituisce a tutta la F1 uno dei marchi che hanno fatto la storia del massimo campionato automobilistico e porterà in pista non solo una grande tradizione ma soprattutto fornirà un contributo significativo allo sviluppo della competizione sotto il profilo sportivo, tecnologico e di coinvolgimento dei tanti appassionati del marchio, senza contare il riflesso dell'investimento in termini di trasferimento tecnologico e sicurezza stradale di cui potrà beneficiare il brand.

Marchionne: l'Alfa farà storia

L'Alfa Romeo è determinata "a scrivere un nuovo capitolo della sua unica e leggendaria storia sportiva", ha commentato Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca."L' accordo con Sauber F1 Team è un passo significativo nella ricostruzione del brand Alfa Romeo che, tornando in F1 dopo un'assenza dalle corse di oltre 30 anni, restituisce al campionato uno dei marchi che hanno fatto la storia di questo sport, andando ad aggiungersi ad altre importanti aziende automobilistiche in F1".

Sauber: orgogliosi della partnership

"Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Alfa Romeo in Sauber F1 Team. Alfa Romeo ha una lunga storia di successi nei Gran Premi e siamo orgogliosi che un'azienda del calibro internazionale di Alfa Romeo abbia scelto di lavorare con noi per il suo ritorno nel massimo campionato automobilistico", ha dichiarato Pascal Picci, Presidente di Sauber Holding AG. "Lavorare a stretto contatto con un'azienda automobilistica rappresenta una grande opportunità per il Gruppo Sauber di sviluppare ulteriormente i propri progetti tecnologici e ingegneristici. Siamo all'inizio di quella che siamo certi sarà una partnership duratura e di successo, fiduciosi che lavorando insieme potremo portare Alfa Romeo Sauber F1 Team a raggiungere traguardi prestigiosi", ha aggiunto Picci.