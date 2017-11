Inzaghi prepara il riscatto della Lazio

Doppia seduta all’interno del centro sportivo di Formello, mister Inzaghi ha lavorato la mattina con i difensori e il pomeriggio con centrocampisti e attaccanti. Prove di retroguardia anti Samp e prime mosse offensive sempre per domenica pomeriggio, da valutare però le condizione di Marusic, assente da due giorni. Non ce la faranno nemmeno gli infortunati di lungo corso: Felipe Anderson, Nani e Di Gennaro (alle 12.40 in Paideia per ulteriori accertamenti). Dietro potrebbe riprendersi il posto Wallace, il ballottaggio è con Bastos, il tecnico di Piacenza deciderà in extremis. Per il resto la formazione è confermata, in attacco Ciro Immobile proverà a sbloccarsi. Intanto domani è prevista l’inaugurazione del Macron Store in Piazza San Silvestro, sponsor tecnico della Lazio da diverse stagioni. Saranno presenti almeno 4 giocatori: <Sarà il primo tassello nella realizzazione di quanto molti tifosi chiedevano, ovvero la presenza di punti commerciali della Lazio nel centro di Roma. Domani sarà un bel momento di Lazio. Ci sarà la possibilità di scattare foto con i giocatori presenti. Sarà un’occasione per rendere l’ambiente Lazio ancora più positivo. L’obiettivo è sempre quello di avvicinare quanti più tifosi possibili alla squadra>.