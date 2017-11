Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate il capitano della Roma Daniele De Rossi per "condotta gravemente antisportiva". Il centrocampista al 24° del secondo tempo del match con il Genoa, con il pallone non a distanza di gioco, ha colpito con uno schiaffo al volto l'attaccante rossoblù Gianluca Lapadula, senza procurargli danni fisici. Il giudice sportivo, pertanto, non ha ravvisato violenza nel comportamento del giallorosso, che rischiava tre turni di stop.

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, invece, è stato inibito fino al prossimo 5 dicembre con una multa di 10.000 euro. Il dirigente biancoceleste al termine della gara con la Fiorentina "pur non presente in distinta, entrava sul terreno di gioco affrontando, con fare aggressivo e minaccioso, il direttore di gara. Comportamento che proseguiva fino a quando quest'ultimo non rientrava negli spogliatoi", scrive il giudice sportivo.