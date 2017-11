Totti difende De Rossi. E Defrel si ferma

Lo schiaffo di De Rossi dato a Lapadula fa ancora male, soprattuto alla Roma che si lecca le ferite dopo aver buttato all’aria la vittoria contro il Genoa. Il numero 16 è finito nell’occhio del ciclone, a difenderlo è intervenuto Francesco Totti che si esposto pubblicamente con un tweet: «Tutti hanno il diritto di sbagliare. Daniele ieri ha sbagliato ed è il primo a saperlo. Ma nessuno può mettere in discussione quello che ha fatto e quello che farà per la Roma: è il nostro capitano. Ora al lavoro, tutti insieme, per ripartire subito». Ripartire e puntare subito alla sfida con la Spal, in programma venerdì alle 18.30: non ci sarà De Rossi che dopo il rosso a Marassi pagherà, come da regolamento interno, una multa da versare nel fondo dello spogliatoio destinato alla beneficenza. Ancora da capire se Di Francesco opterà anche per il momentaneo ritiro della fascia da capitano come fece Spalletti l’anno scorso dopo l’espulsione con il Porto ai preliminari di Champions. Intanto questa mattina la squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria: brutte notizie sul fronte Defrel che dovrà saltare il prossimo match con la Spal dopo l’infortunio rimediato ieri pomeriggio. Il francese è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno messo in evidenza i postumi del violento trauma diretto alla rotula del ginocchio sinistro. Le condizioni dell’attaccante, che ha già iniziato il percorso riabilitativo, saranno monitorate giorno dopo giorno. Per i giocatori che hanno preso parte alla gara con il Genoa è andata in scena una classica seduta defaticante mentre il resto del gruppo si è allenato in campo con un programma che prevedeva lavoro sulla resistenza atletica, focus tattico ed esercitazioni sull’attacco in superiorità numerica. Presente anche Luca Pellegrini, assente il lungodegente Karsdorp.