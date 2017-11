Il Milan esonera Montella, promosso Gattuso

L'Aeroplanino decolla da Milano. Il Milan ha esonerato l'allenatore Vincenzo Montella e nella nota pubblicata sul sito ufficiale della società rivolge al tecnico "i più sentiti ringraziamenti per l'attività fin qui svolta con il suo staff per l'impegno, la serietà, la correttezza professionale". La conduzione tecnica della squadra - prosegue la nota - è affidata a Gennaro Gattuso, che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera, e al quale il Milan "rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro". Domani, conclude il comunicato del Milan, è prevista la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore a Milanello.

"Lasciare il Milan fa molto male", ha scritto Montella su Instagram dopo l'esonero deciso dal club rossonero: "Ho cercato e provato a dare tutto me stesso per questa società ma accetto la decisione presa - aggiunge l'ex tecnico rossonero -. Voglio ringraziare i giocatori e voi tifosi per i momenti belli che abbiamo passato insieme sperando che il Milan arrivi là in alto dove gli compete. Io evidentemente ho fallito ma continuerò a tifare per questi colori. Grazie a Forza Milan".

Non solo il Milan. Altro esonero in serie A, al Sassuolo, che in una nota ha annunciato di aver sollevato Cristian Bucchi dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il nome del nuovo tecnico non è stato ancora comunicato ma si parla di Beppe Iachini. Salgono a sei gli allenatori esonerati in A nel corso di questa prima parte di stagione. Prima di Bucchi e Montella è toccato a Marco Baroni a Benevento (sostituito da Roberto De Zerbi), Massimo Rastelli a Cagliari (al suo posto Diego Lopez), Ivan Juric al Genoa (rimpiazzato da Davide Ballardini), Gigi Delneri a Udine (al suo posto Oddo).