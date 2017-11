Buffon giocatore dell'anno. Nainggolan nei Top 11

La suggestiva cornice del Megawatt Court di Milano ha fatto da scenario alla settima edizione del Gran Galà del Calcio organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori. Tante le premiazioni, a seguito delle votazioni di una giuria d’eccezione formata dai protagonisti stessi del calcio italiano: calciatori ed ex calciatori, allenatori, arbitri, giornalisti, ct ed ex ct della Nazionale. Nel corso della serata sono stati premiati i top 11 dello scorso campionato, idealmente allenati da Maurizio Sarri, eletto come miglior tecnico del 2016/17, ma assente alla cerimonia di premiazione.

Il miglior portiere è risultato essere Gianluigi Buffon, ormai un habituè del premio. I difensori più votati sono stati invece l’ex juventino ora al Milan Leonardo Bonucci, l’altro ex bianconero ora al Paris Saint Germain Alex Sandro, il napoletano Kalidou Koulibaly e l’altro juventino Dani Alves. A centrocampo, i più votati sono stati il capitano del Napoli Marek Hamsik, il centrocampista della Roma Radja Nainggolan e il regista della Juventus Miralem Pjanic. Il tridente ideale è formato invece dagli juventini Paulo Dybala e Gonzalo Higuain (assente perché operato in giornata) e il napoletano Dries Mertens.

Il giocatore dell’anno, quello che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dalla giuria è stato invece il portiere della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon. Migliore arbitro è risultato essere Nicola Rizzoli, miglior giocatrice Alia Guagni della Fiorentina (assente perché impegnata con la Nazionale) e per quanto riguarda la serie B, Alessio Cragno, oggi al Cagliari ma lo scorso anno al Benevento.